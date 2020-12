Tapal teenivad Taani sõdurid saavad medali

Skandinaavia mütoloogias on Vidar tähtsaima jumala Odini poeg, kelle peamiseks tegevuseks oli enesetreenimine Ragnarögiks, ehk maailmalõpule eelnevaks lahinguks.

Vidar kompanii on relvastatud lahingumasinatega CV90. Samuti on neil kasutada Taani kaitseväe uued Piranha V soomustransportöörid ning koos logistilise üksusega on Taani üksuses pea 200 kaitseväelast. Kokku teenib Tapal paiknevas lahingugrupis üle tuhande kaitseväelase Ühendkuningriigist ning Taanist.