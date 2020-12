HKScan Estonia lülitus ümber taastuvelektrile

HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere sõnul on ettevõtte jaoks olnud viimaste aastate üks olulisim eesmärk Rakvere ja Talleggi toodete jõudmine tarbijateni aina jätkusuutlikumalt. "Taastuvelektri kasutuselevõtuga vähendame võrreldes eelmise aastaga enda tootmistega seotud süsihappegaasi heitkogust 60 000 tonni võrra – see on tohutu muutus, mis käib käsikäes HKScani keskkonnaalaste eesmärkidega. Sellest lähtume ka ettevõtte investeeringuotsuseid tehes," rääkis Mere.