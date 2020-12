Ilutulestiku ajal toeta oma lemmikloomi

Linnas elavad linnud võivad ehmuda selliselt, et lendavad elektriliinidesse või nii kiiresti ja kaugele, et kulutavad oma energiavarud ja hukkuvad. Lemmikloomad võivad paanikahoos ennast vigastada või sattuda ohtlikku olukorda.

Eesti Loomakaitse Selts soovitab jätta loomad aastavahetusel siseruumidesse, kuhu on müra vähem kosta. Aknad tasub kinni katta, et ei oleks näha häirivaid valgussähvatusi, ja paukude summutamiseks panna mängima muusika. Võimalusel tasub loomaga koos tuppa jääda ja temaga tegeledes tähelepanu mujale juhtida. Kindlasti ei tasu aastavahetusel looma õue kaasa võtta. Isegi kui loom tundub rahulik ega ole kergesti ehmuv, siis aastavahetuse ilutulestik võib temas siiski hirmu või stressi tekitada. Samuti ei tohi unustada, et ilutulestik on häiriv ka teistele loomadele ja lindudele, mitte üksnes lemmikloomadele. Seetõttu tasub ilutulestikku mitte lasta kohtades, kus loomad võivad olla läheduses.