Tarvas pidi rõõmustama tühjas spordihallis

Korvpalli karikavõistluste taaselustamist meistriliiga meeskondadele võib vähemalt osaliselt pidada sõnaka ning staažika korvpalluri Kristo Saage teeneks: üle poole aasta tagasi ta ühes korvpalli netisaates idee välja käis ja seda tuliselt kaitses. Toonane Rakvere Tarva ja praegune harrastuskorvpallur ütles, et mängumeestele läheb selline mõõduvõtt igal juhul korda ja aasta lõpu paiku toimuv finaalturniir oleks see, mida kõik ootaksid.

Kui Saage neist asjust rääkis, ei olnud koroona veel möllama hakanud. “Kui finaalturniir toimunuks korraga paljudele vanuseklassidele ja fännide juuresolekul, olnuks see tõeline korvpallipidu,” rääkis Kristo Saage. “Ja Rakvere Kastani Arena olnuks selleks ideaalne koht. Tunnistan ausalt: ma torkisin ise ka natukene tagant, et turniir just siin toimuks, kuid kahjuks kohtles see viirus meid nii kehvasti, et lõpuks ei lubatud saali mitte ühtegi pealtvaatajat.”