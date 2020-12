Rakvere haigla vastsündinuid soojendavad armsad nõelasilmast tulnud lapitekid

Mõte tekke õmmelda ja kinkida tekkis Rakvere jaoskonnas Aili Vakkeril kolm aastat tagasi, kui ta vanavanemate päeval ise vanaemaks sai ning märkas, et maimukese kasutada oli haiglas juba üsna kulunud tekike. "Haiglas õde vabandas, et parajasti on korralikud tekid pesus. Ja sealt see mõte idanema hakkas," rääkis Aili Vakker. "Kevadel pakkusin välja, et õpetaks naistele lapiteki õmblemistehnikaid ja teeks ühtlasi sellise kingituse."