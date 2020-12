Aasta naiskodukaitsja Kaja Tammeoks elu ilma naiskodukaitseta ette ei kujuta

Tunnustus tuli naisele üllatusena. Pea sajapealist Rakvere jaoskonda juhtiv Kaja Tammeoks ütleb, et iga naiskodukaitsja vabatahtliku panuse märkamine ja tunnustamine on väga oluline. Tammeoks on ametis metallitöödega tegelevas firmas CNC-pingi operaatorina, enda meelistegevuseks peab ta aga tegutsemist naiskodukaitses.