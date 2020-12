Culpas üllitas värske video

Uhked autod, kallid riided, ilusad inimesed. Me kõik oleme näinud neid suurustavate räpparite muusikavideosid. Peaasi et bängiks, vahet pole mida loos ütled või mõtled. Oluline on luua nägemus, et oled tegija ja omad uhkeid asju ning et su ümber tiirlevad superinimesed.