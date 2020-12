Kolm maakonna kooli kannavad UNESCO ühendkoolide silti

"Sildi saamine on vaid kinnitus sellele, et jätkame oma tegevustega ja otsime uusi põhikooliõpilastele sobivaid võimalusi. Kõik saab aga alguse sellest, et juba algklassiõpilane õpib ümbrust sealhulgas kaasõpilasi ja loodust märkama ning austama. Vihmas, tuules, pakases ja päikeses matkates ning vaatlusi tehes paranevad koostöö- ja suhtlemisoskused," tõi välja Rakvere põhikooli abiõpetaja ja loodusringi juhendaja Vilja Padonik, kes projekt koolis eest veab.

Padonik rääkis, et nende kool osaleb UNESCO poolt koordineeritud Läänemere Projekti programmides juba kümme aastat. "Minu kunagine loodusringi juhendaja Linda Metsaorg kutsus mind osalema õpetajate merepäevadele Viinistus. Sealt edasi alustasime liikumist väikeste sammudega. Osalesime merelindude loendamise ja rannikuvaatluste programmides, rahvusvahelistel rändlindude loendustel BirdWatch, kesktalvistel veelinnuloendustel ning teistel kevadistel vaatluspäevadel," loetles Padonik.

Rakvere põhikooli õpilased on osalenud koos teiste võrgustiku kooliõpilastega käinud laagrites Pärispeal, Raudsillal ja Viinistul ning rahvusvahelises laagris Taanis Årø saarel. "Meie tegevused on seotud rohkem Läänemere Projektiga, kuid oleme korraldanud ka maailmahariduse alla kuuluvat õiglase kaubanduse päeva ning osalenud MTÜ MONDO korraldatud õpilaskonverentsil, ÜRO-matke tutvustusel. Õpetajad on osalenud kestliku arengu eesmärkide teemalistel süvaõppekursustel," täpsustas Vilja Padonik.