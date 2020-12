Seni on kalendripildid tehtud Ubja, Vaeküla, Veltsi ja kaks korda Uhtna aedadest. "Uhtnast tuli kahel aastal jutti, sest seal oli niivõrd palju põnevaid aedasid. Samamoodi on ka Päidega, pooled huvitavad aiad jäävad järgmise aasta kalendrisse," rääkis kalendriprojekti algataja ja eestvedaja Maia Simkin.

Ta kirjeldas Päidet kui huvitavat kanti, mis iseenesest on hajaasustusala, kuid kus inimesed elavad ometi tihedalt koos. "Algselt oli mõeldud, et suviti elatakse kohapeal – tegemist oli aianduskooperatiiviga –, nüüd on inimesed teinud endale seal aastaringsed elamised. Kinnistud on väikesed, aga seal on leitud väga omanäolisi lahendusi. On nii maalähedasi, modernseid kui ka Vahemere stiilis aedu," kirjeldas Simkin.