Põlengute põhjuste uurija soovitab

Selle aasta tuleõnnetuste statistikas on Sepajõe sõnul esikohal elektrist põhjustatud põlengud. Niisugused õnnetused jagunevad omakorda kaheks. Esiteks elektrisüsteemi paigaldamisega seotud õnnetused, mida tänavu on maakonnas olnud kuus, teiseks elektriseadeldistega seotud põlengud, mida sel aastal on olnud neli.