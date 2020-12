Haljalasse rajatakse kettagolfipark

Haljala vallasekretäri Riina Musta sõnul hakkab vald peale ametlikku valimistulemuste kinnitamist tegevusega pihta. “Esialgsesse taotlusesse oli märgitud, et kokku võiks selline rada maksma minna umbes 10 000 eurot, kas selliseks ka lõpphind kujuneb, näitab edasine menetlus,” kõneles Must.

Musta sõnul on Tatruse nime kandev kettagolfirada planeeritud Haljala serva, osaliselt Tatruse külla. “Kõnealune koht asub Haljala kalmistu vastas ja seal on piisavalt ruumi, et rada rajama hakata, täpne asetus selgub ilmselt tuleva aasta kevadel,” selgitas vallasekretär.