Distantsõppel õpilastele jagati jõuluhõngulisi toidupakke

Toidupakid, mida õpilastele jagatakse, on omavalitsuseti sarnased. Seal leidub leiva- ja piimatooteid, makarone, kanamune, purgisuppi, lihapalle ning hommikupudru materjali või -helbeid. Paljud toidupakid sisaldasid ka jõulumaitseid: mandariine, verivorsti ja kõrvitsat.Toidupakki rändava hea-parema puhul lähtutakse sellest, et laps saaks ka ise roa valmis teha või kohe midagi põske pista.

Viru-Nigula valla toitlustusjuht Krista Männi rääkis, et nemad arvestasid toidupakki kokku pannes ka laste eelistustega. “Magusat me toidupakki eriti ei pannud, lähtusime sellest, et valik oleks mõistlik, hea, toitev, mitmekesine,” sõnas Männi.