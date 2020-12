Vaade: kas koroona tappis spordi?

Või kas ikka on asi selles? Samal nädalavahetusel peeti Rakveres korvpallikarikavõistluste finaalturniir ja Rakvere Tarvas mängis seal üle oma võimete hästi. Jah, viiruse tõttu tehti küll kogu seda ilu tühjade tribüünide ees, kuid ameti tõttu on mul ligipääs ka teatud arvudele ning need ütlevad, et spordisõprade huvi toimunu vastu oli pehmelt öeldes vähem kui leebe.

Kuskil on midagi valesti. Kas koroona on tõesti meid emotsionaalselt nii maha löönud, et miski enam ei kõneta? Või on midagi strateegilises plaanis valesti tehtud või on toimuv mitme asja koosmõju?