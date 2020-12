Vastukaja: tõde on kuskil vahepeal

Eelmisel nädalal ilmus arvamusartikkel Tapa valla haridusvaldkonna kohta, milles oli mainitud ka minu osalust. Seega pean kirjutama vastuskirja, et tuua selgust tekkinud olukorras ja selgitada, et tõde on kuskil vahepeal ning “süüd” veeretatakse kui kuuma kartulit teiste inimeste kaela. Sissejuhatuseks peab kirjutama, et samasuguste probleemide otsas on lisaks Tapale Kohtla-Järve gümnaasium, Kiviõli 1. keskkool ja Tartu ülikooli Narva kolledž, kus õpilased tulevad vene õppekeelega koolidest gümnaasiumisse või kõrgkooli ja on suurtes raskustes eesti keeles õppimisega. Need õpilased peavad palju lisatööd tegema, et järjele jõuda, või siis langevad koolist välja, nagu on juhtunud Kohtla-Järve gümnaasiumis. Siin jõuavad sihile ainult parimatest parimad.