Hoidkem ja hooligem!

Käes on jõulukuu, rahu ja enesesse vaatamise ning aasta kokkuvõtete aeg. 2020. aastale vastu minnes ei osanud meist keegi ette näha, missugused katsumused ning mured meid ees ootavad. Ja hoolimata koroonaviirusest on oluline tõdeda, et aasta 2020 oli Rakverele väga hea ja edukas.