Lauluisa sünnipäeva eel kõneldakse Reinuvader Rebasest

Võrgustikuanalüüsi kasutades analüüsis Risto Järv tegelaste suhtlust, võttes tegelastevaheliste kontaktidena arvesse kahe tegelase vahelist, neist vähemalt ühe jaoks teadvustatud suhtlust ühe episoodi piires. "Tegelassuhete modaalsust analüüsides on täheldatav vaenuliku võrgustiku domineerimine sõbraliku võrgustiku üle. See on ka mõistetav, sest kui sõnum kuulutab kuningalinnas Reinuvaderi tulekut, "ruttas igaüks – suur ja väike – teda vaatama; pisut sõbrameelelisi, suurem osa enamasti kõik vaenlasi". Küll on valdavalt positiivselt kujutatud loomade peresuhteid. Kreutzwald on ka pahelist peategelast kirjeldanud koduses suhtluses hoolitseva abikaasana, kellele rebaseemand on "armas Ermeliina, kallis loomake"," ütles teadlane.