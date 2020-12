Postitöötajad kogusid vähekindlustatud peredele pesemisvahendeid

Rakvere jaotuskeskuse juhi Sigrid Karoni sõnul tuli initsiatiiv jaotuskeskuse töötajatelt. Kui eelmisel aastal koguti Rakvere linna vähekindlustatud peredele seitse kastitäit koolitarbeid, siis taheti tänavu positiivset kogemust korrata. "Kogumisaktsiooni jätkamiseks pidasime nõu kohalike omavalitsustega, et anda ka tänavu omapoolne panus rasketes tingimustes perede aitamiseks. Selgus, et paljudes peredes on puudus esmavajalikest esemetest puhtuse hoidmiseks. Nii sündiski otsus pesuvahendite kogumiseks ja üheskoos maailma paremaks muutmiseks," rääkis ta.

Lisaks Rakverele pöördus ta koostööettepanekuga teiste omavalitsuste poole ja positiivne tagasiside saadi Türi ja Rapla omavalitsustelt. "Koostöö ja tahe peab olema vastastikune, sest meie saame omalt poolt asjad kokku koguda, aga õigete saajateni saavad need jõuda ainult läbi kohaliku sotsiaalosakonna," kõneles Sigrid Karon.

Rakvere jaotuskeskuse juht on uhke ja tänulik, et kogumisaktsiooniga liitusid kolleegid üle Eesti. Planeeritud Rakvere, Rapla ja Paide osakonnale lisandusid kolleegid Tallinnast, Jõhvist ja Jõgevalt.

Postkontoritesse paigutatud Rõõmulaegastesse said soovijad oma panuse tuua. Rakveres oli juhtum, kus salapäraste heasoovijate annetatud asjad postkontorisse ära ei mahtunud, vaid saadeti otse jaotuskeskusesse.

"Ülisuur tänu ja kummardus Rakvere gümnaasiumi perele, kes meie kogumisaktsioonist osa võttis. Kokku kaasati 50 õpilast ja kaheksa õpetajat. Nende sõnul on nad igal aastal heategevusprojektides osalenud ning sel aastal meie projektiga liitudes kogusid kokku mitu Rõõmulaeka kastitäit. Neid inspireeris see, et algatus oli tehtud Rakvere Eesti Posti töötajate poolt ja võimalus kogukonnale head teha," jutustas Sigrid Karon särasilmi.

Eesti Posti partneritest liitus Dermosil, kelle heategevuslik kampaania kestis terve oktoobrikuu. Kokkuleppe kohaselt kogunes sel ajal ostetud Classic sarja toodetest 15 protsenti Rõõmulaeka fondi. "Juba novembri teisel nädalal jõudis meieni saadetis 646 euro eest – kokku 120 pudelit nelja eri tootega," ütles Karon.

Kaks kuud väldanud projekti jooksul koguti 29 Rõõmulaeka kastitäit pesemisvahendeid, mis jõuavad pühadeks omavalitsustesse.

Rakvere jaotuskeskuse juht Sigrid Karon on õnnelik ja tänulik oma meeskonnale ja kõikidele heategijatele ning on kindel, et üheskoos suudeti nii mõnegi pere igapäevaelu lihtsamaks muuta. Ta lõpetas Jean-Jaques Rousseau sõnadega: "Üks heade tegude eelis seisneb selles, et need ülendavad hinge ja valmistavad teda ette veel paremateks tegudeks."