Motomehed rõõmustasid vanemliku hooleta jäänud lapsi

"Eks ta on rõõmu tegemise pärast ette võetud, sest meie saame oma rõõmu mootorratastega sõitmisest," selgitas Aare Raam ja kirjeldas, kuidas nad suvel käisid Vinni Perekodus lapsi sõidutamas. "Lapsed ei tahtnud ratta seljast mahagi tulla pärast ja nüüd tundsid mõned poisid meid ära," kõneles mees ja oli nõus, et enamasti kasvatavad vanemliku hooleta jäänud lapsi naiskasvatajad ning mehelikku poolt on neile väga vaja. "Püüame selle aja leida, et käia neid sõidutamas," lubas ta tulevikku vaatavalt.