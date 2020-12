Üha rohkem ostetakse ka Lääne-Virumaal toitu e-poest

"Kui me räägime e-poe eelistest, siis esimene neist on loomulikult mugavus – e-poes säästab inimene oma poeskäimisele kuluvat aega. Teiseks turvalisus ja kontaktivabadus, mis oli ennekõike aktuaalne kevadel, aga on taas omandanud kriitilise tähtsuse nüüd," rääkis Barbora tegevjuht Kirke Pentikäinen. Tema sõnul on Rakveres regulaarseid ostjaid umbes sadakond.