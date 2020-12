Politsei võtab luubi alla kirikud ja kauplused

Maakonna politseijuhi sõnul ei puuduta politsei tegevus mitte ainult eelolevaid pühi, vaid mundrikandjaid on rohkem näha kuni jaanuari keskpaigani. Seda ikka selleks, et inimesed oleksid hoitud. On ju paljud spetsialistid öelnud, et eelolevatel pühadel on määrava tähtsusega, kas peetakse kinni kehtestatud piirangutest või mitte. Viimase puhul võib tagajärjeks olla see, et me ei saa pikemat aega harjumuspärase elu juurde tagasi tulla. Satsi lisas, et enamik inimesi on siiski seaduskuulekad.