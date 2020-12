Rakvere sõpruslinn eelistab saluudile valgusmängu

Vana aasta lõpu pidustused toimuvad Lappeenrantas virtuaalselt. Et olla European Green Leaf Award 2021 võitjana kooskõlas linna "Euroopa rohelisima linna" teemaaastaga, toimub traditsioonilise saluudi asemel imepärane valguskunsti sõu.

Virtuaalne vanaaastaõhtu, mis algab 31. detsembril kell 18.45, on jälgitav linna kodulehel www.lappeenranta.fi.

Sündmuse koordinaator Jorma Kallio ütles, et tänavuse aasta valguskunsti sõu esindab Lappeenranta linna poolt omaks võetud rohelisi väärtusi. "See artistlik sõu on visuaalkunsti ja muusika kombinatsioon, mis räägib lugu, kuidad Lappeenranta sai Euroopa kõige rohelisemaks linnaks," ütles Kallio.