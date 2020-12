Tormi Niits mängib sõprade disainitud ja 3D-prinditud maskis

Korvpallurite ninaluumurrud pole haruldased ja paranemise järel on kaitsemaski kandnud Gert Kullamäe, Tanel Kurbas, Sten Kaldre ja paljud kuulsused üle maailma. Ka jalgpallur Raio Piiroja on mänginud maskis.

Eelmisel nädalal Tormi Niitsu pead ehtinud kaitsemask on aga hoopis teine asi – korvpallisõbrad aasivad, et see hoiab purunenud koljut koos. Mis tegelikult tõest väga kaugel polegi, sest Niitsu vigastus vajas kirurgilist sekkumist ja tema pähe on tõepoolest paigaldatud metallplaadid. Olgu lisatud, et tema kaitsemaskil meditsiinilist otstarvet pole – raviarst lubas mehe platsile ka ilma selleta, kuid mängija tunneb end maskis kindlamalt.