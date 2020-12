Katta jõululaud lõkke ümber kogu perele – miks mitte!

On jõulud, aeg, mil tahaks pere ja lähedastega kokku saada. Aga niisama lihtsalt ei saa tänavu vanaema juurde jõululaua ümber koguneda või Eesti eri otstest ühte majja kokku sõita. Kui kõik on terved, siis vabas õhus on ometi võimalik kohtuda.