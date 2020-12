Jõuluvanad, kes ea poolest kuuluvad riskirühma, ei jäta oma tööd viiruse leviku pärast tegemata. Tore on mõelda, et taadi vaktsiin on laste rõõm ja igas muinasjutus aitab kurja vastu armastus, kuid kas sellest siiski piisab?

Jõuluvana Anti, kel on 40-aastane staaž, kinnitas, et viiruse tõttu pole küll tööd vähemaks jäänud. “Lapsed ootavad ikka kinke. Koolid pandi küll kinni, aga lasteaialapsed – oh imet, oh imet – on tervemad kui tavaliselt,” jutustas jõuluvana ja lisas, et lasteaedade jõulupidudel on lapsi tunduvalt rohkem, kui on muidu olnud.