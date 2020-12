Laste esimesed kirjad on sageli jõulutaadile ning väärivad säilitamist

Annelil on kolm täisealiseks sirgunud poega ja kaks kooliealist tütart, kes kõik jõuluvanale kirju saatnud. “Meie peres on selline komme, et kui esimeseks advendiks sussid välja pannakse, lähevad samal ajal neisse kirjad. Siis tuleb päkapikk, korjab kirjad kokku ja viib õigeks ajaks jõuluvanale, et sel oleks aega kinkidega tegeleda,” kõneles Anneli ja märkis, et tema pole pidanud kirjutamisse sekkuma. “Selleks on olemas vanemad õed-vennad, kes aitavad kirjutada,” selgitas ta. “Esimesel poisil aidati ilmselt lasteaias kirja kirjutada, aga edasi aitasid ikka suuremad väiksemaid. Kui juba ise kirjutama õpivad, siis tulgu see kriipseldis välja kuidas tahes, ise kirjutavad.”