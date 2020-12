“Ma elan!”

Oleme uskumatult kiiresti varjanud oma naeratused maskide taha, desinfitseerime meeleheitlikult käsi, nagu oleks tulemas suuremat sorti desinfitseerimise maavõistlus. Hoiame pikivahet. Siiski enamasti inimestega. (Liikluses ei torka see endiselt silma.) Kas me teeme seda käsu korras või mitte, polegi tähtis. Kaunis on see, et me seda teeme. See tõestab veel kord, et suudame üksteisest hoolida. Üksteise peale mõelda. Üksteist märgata. Äkki oleme ikkagi veel inimesed, need ingli varjud?