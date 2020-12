Ratta ja helmestega jõulupalm valmis viie tunniga ja viis ära hingevalu

Novembris saadeti mind maakonnalehe igaaastast ja kohustuslikku artiklit tegema – jõulukuuse toomine Rakverre. Tõusta ja särada on selliste töökäskude peale raske, sest sama sisuga artikleid olen teinud juba umbes neliteist. Isegi langetusbrigaad on aastate jooksul nii tuttavaks saanud, et enne töö kallale asumist küsime, kuidas lastel ja muidu läheb.