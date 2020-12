Terevisioon Rakveres: tantsust tarvani ja õnnetunnist pontšikuteni

"Rakveres on maa valge!" rõõmustasid kell 3.30 tööpäeva alustanud saatejuhid Katrin Viirpalu ja Owe Petersell maha sadanud lume üle, mis andis "Terevisioonile" ehedat jõuluhõngu.

Rakvere linnapea Triin Varek, tutvustanud vaatajatele aasta tähtsamaid saavutusi Vallimäe kompleksi, Pika tänava uut ilmet ja kultuurifestivali, soovis, et veedaksime pühad pere keskel ja kannaksime maske, et aidata koos teha Eesti terveks.

Spordientusiast Robert Salep tutvustas vaatajatele 50 inimese 50-kilomeetrist jalgsirännakut Käsmust Rakverre, mis oma neljandal toimumisaastal lükatakse teiselt jõulupühalt 24. veebruarile. Viru praost ja Rakvere Kolmainu kirikuõpetaja Tauno Toompuu tõdes, et koroonaviirus võimendab inimeste muresid ning lausus jõulusoovi: "Põhiasjad elus on paigas. Neid ei võta ära viirus ega majanduskriis. Teeme silmad lahti ja märkame, mis on oluline, ja anname oma panuse, et see võiks järgmistel aastatel üha rohkem meie elus esile tõusta."

Rahvatantsujuht Maie Orav kinnitas, et neljanda meeste tantsupeo "Neli venda", milleks on loodud 24 uut tantsu, proovid on video vahendusel juba alanud. Tema sõnu kinnitasid Tarvanpää mehed Märt Agu tantsuga "Kerglinlane". Kirjanik ja lavastaja Urmas Lennuk, teinud kiire ekskursi Tarvanpää ajalukku, soovis, et hooliksime ja hoiaksime üksteist ning avaldas lootust, et härja aasta tunnuslauseks saaks "maskid maha".

Rakvere teatri näitlejad Ülle Lichtfeldt ja Elar vahter tänasid publikut mõistvuse ja maskikandmise eest. Ülle Lichtfeldt, kelle metsast toodud kuusepuu ehib Rakvere keskväljakut, tähendas, et tema maa peal on veel piisavalt kuuski, mida linnale müüa ja tasu südame äratundmise järgi annetada. Näitleja rõhutas, et tal pole midagi selle vastu, kui siirast ligimesearmastusest pannakse Rakverre püsti teisigi kuuski, et need tooksid õnne ja jõulurahu.

Bonzo - Andrus Albrecht - tõdes, et koroonaajal, kui kontserditegevus sai suure tagasilöögi, sai ta keskenduda toidutootmise arendamisele, ja esitas laulu "Jõgi". "Aasta pontšiku" looja Gerri Stets rääkis, et katsetamist oli enne parima tulemuseni jõudmist tublisti, aga tulemus sai igati suupärane.

Rakvere gümnaasiumi filmifestivalist jutustasid Katriin Toome ja Kristin Lepp. Rakvere ametikooli "õnnetundi", kus leitakse lahendusi grupi probleemidele, tutvustas selle metoodika looja, eripedagoog Pille Kriisa koos õpilase Sten Semjonoviga.

Jõululauludega raamisid "Terevisiooni" noored lauljas Lisete Mägi ja Nova Randen.