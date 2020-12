Jõulud ja aastavahetus on tänavu majutusasutustel vaikne aeg. Aqva hotellil ja spaal läheb poole viletsamini kui eelnevatel aastatel.

Jõulud ja aastavahetus on olnud tavapäraselt hotellidele ja spaadele kuldaeg. Kui eelnevatel aastatel on sel ajal majutuskohtades toa saamine õnnemäng, siis tänavu on asjad teisiti ja kehv aeg jätkub ka aasta lõpus.