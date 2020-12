Noored aitasid täita asenduskodus elavate laste südamesoove

Kaheteistkümnendat aastat kogus MTÜ SEB Heategevusfond kokku laste, kelle koduks on asendus- või turvakodu Eesti erinevates paikades, jõulukingi soovid. Jõulueelsel nädalal tehti üleskutse leida Jõulupuu projektiga head inimesed, kes aitaksid täita 96 asenduskodu peres elava lapse südamesoovid.

Rakvere Eragümnaasiumi 11. klassi õpilane Grethe ütles, et nemad lepivad juba mitmendat aastat järjest omavahel kokku, et nad ei tee väikseid jõulupakke üksteisele. "Annetame klassiga sellepärast, et meil on pered olemas ja meie saame jõulude ajal kingitusi, aga lastel, kes elavad asendus- või turvakodus, oma toetavat pere ei ole. Nemad ootavad ju ka kinke ja meie saame aidata, loobudes koolis tehtavatest loosipakkidest," sõnas ta.

Grethe rääkis, et SEB Heategevusfondi jõulupuult lapsi valides, kelle heaks toetus anda, sai sel aastal määravaks tutvus. "Üks tüdruk käib meie klassis ja teine meie koolis. Kahe ülejäänud lapse puhul oli tähtis see, et neil oli konkreetne kingisoov südamliku põhjendusega, mitte lihtsalt kinkekaart," selgitas neiu.

Nii said Rakvere noorte toel täidetud nelja lapse ja noore jõulusoovid, teiste seas näiteks kinkekaart hobuvarustuse soetamiseks, juhtmevabad kõrvaklapid lauluringis käivale ja muusikat armastavale poisile ning lõhn sportlikule noormehele.

Õpetaja Janne Jõeots hindab kõrgelt, et annetamise kaudu on võimalik õpetada noortele annetamiskultuuri ning tal on hea meel, et noored peavad teiste laste rõõmu tähtsamaks kui klassikaaslase käest saadavat kingitust. Ta selgitas, et tema juhatatav 11. klass on teist aastat juba valinud loosipakkide asemel annetuse SEB jõulusoovide puu kaudu. "Kuna meil on suur klass - 50 õpilast -, siis oleme teinud niimoodi, et nad toovad paari peale 5 eurot. Kui mõnest ekskursioonist või käimisest raha üle jääb, siis läheb see ka annetuseks. Tänavu aastal oli neil võimalus valida ka oma klassikaaslane, kes on asendusperest, ja üks koolikaaslane, aga muidu nad valivad selle järgi, kui hästi üks või teine soov põhjendatud on. Saime kingi teha neljale lapsele, kokku 160 eurot."

SEB Heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi ütles, et jõuluõhtul kingituste saamine on paljude laste jaoks aasta kõrghetk. "On oluline kuulata ja märgata, mida laps tegelikult soovib – iga soovi taga on omaette lugu. Lapsed, kes ei saa elada oma päritolu peres, on oma kirjades lahti mõtestanud, miks just see kink talle on oluline. Olgu sooviks kõrvaklapid, mis aitavad suures peres kasvades aeg-ajalt omaette olla või aktiivsusmonitor, mis motiveerib kiirendama sammu teel koolist trenni või tõukeratas, millel koos sõpradega kodutänavas ringi sõita või raamat arheoloogiast – igal soovil on kindel mõte ja põhjendus," kirjeldas ta laste jõulusoove.

Heal annetajal oli võimalus anda oma panus Jõulusoovide puu projekti kaudu laste unistuste täitmiseks. Tehtud annetuste eest soetati jõulusoovide nimekirjas olevad kingitused. Kõikide laste kingid komplekteeriti individuaalselt.