Kevadel lõpetati Kunda tsemenditehases klinkritootmine, tänavused jõulupühad tulevad seal tavapärasest erinevalt: masinad on vaiki ja vaid üksikud töötajad tööl.

AS Kunda Nordic Tsement lõpetas märtsis klinkritootmise. Selle mõju on tunda andnud kogu aasta. Kui tavapäraselt töötas tehas kogu aeg ilma pausi tegemata, siis praegusel jõulupühade ajal on ajaloos esimest korda Kunda tsemenditehase masinad vaiki.