Koroonahaigete lisandudes tõmbab Rakvere haigla plaanilist ravitegevust koomale

Rakvere haigla juht Ain Suurkaev rääkis, et laupäeval vajasid haiglaravi esimesed koroonaviirusega nakatunud inimesed.

"Täna hommikul on meil majas koroonapatsiente kuus, intensiivravi vajab kaks inimest," ütles Suurkaev.

Tema sõnutsi kuuluvad pooled patsientidest vanuse tõttu riskirühma.

Haiged on saanud nakkuse oma pereringist. Suurkaev sõnas, et viiruse leviku vähendamiseks tuleks jõuluajal mitte seltskonda suureks ajada, vaid ikkagi koos olla nendega, kellega iga päev kokku puututakse.

Rakvere haiglas on koroonaosakond, kus on praegu 14 tavavoodi- ja neli intensiivravikohta. Erakorralise meditsiini osakonnas on nelja koroonahaige isoleerimisvõimalus.

"Eile andsime Põhja meditsiinistaabile nõusoleku, et oleme valmis pühade ajal käivitama üheksa lisakohta. Kui peaks vaja olema, siis oleme valmis päeva jooksul end käigu pealt ümber formuleerima," ütles Suurkaev.

Need üheksa lisakohta toovad omakorda kaasa selle, et tuleb teha otsus plaanilise ravi piiramise kohta.

"Piirame eelkõige kirurgilist ravi. Karta on, et see juhtub kahe püha vahel. Ma ei välista, et oleme selle sammu astunud enne 1. jaanuari."

Seekordsete pühade ajal töötamise kohta lausus haiglajuht, et nende töötajad on erilises situatsioonis.

"Ma pole pühadeeelset koosolekut kunagi lõpetanud palvega hoida telefone lähedal ja sees ning oma töötajate telefoninumbrid ära salvestada. Täna hommikul pidin seda ütlema, sest me ei tea, mis toimub nende pikkade pühade sees ja keda vaja kust leida," sõnas Suurkaev.

Töötajatest rääkides märkis haiglajuht, et neid pole piisavalt – mõni töötaja on koroonaviirusega nakatununa kodus ja osa personali on haiguslehel. "Koroonaosakonda suutsime hästi koondada tavapersonali, aga õendustöötajaid leidsime teiste osakondada arvelt."

Tänahommikuse uudise kohta piirangutest Harjumaal sõnas haigla juht, et meditsiinivaldkonda silmas pidades pole uudis üldse rõõmustav. "Lääne-Virumaa on nagu Väike väin, meil on sild Harjumaa ja Ida-Virumaa vahel. Inimesed liiguvad ikka sinna, kus midagi sünnib. Esmaspäevast kindlasti liigub neid, kes oleks mingite tegevusvõimaluste korral aega veetnud Harjumaal."