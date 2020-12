Linn või inimene: Tamsalu on pronksikohal

2020. aasta 1. jaanuari seisuga oli Eestis kokku 829 meest ja 930 naist, kelle perekonnanimeks oli mõne Eesti linna nimi. Statistikaameti nimede statistika rakenduse kaudu jõuti üllatava tulemuseni, et väike Kallaste linn paneb pika puuga ära nii Tallinnale, Tartule kui ka mitmele teisele elanike arvult suuremale konkurendile. Teisel kohal on Jõgeva ning kolmandal Tamsalu.

Eestis on 300 meest ja 345 naist, kes kannavad perekonnanime Kallaste, mis on enam kui kolmandik kõikidest mõne linna nime kandvatest inimestest. Perekonnanimede levikult on Kallaste meeste puhul 149. ja naiste puhul 135. kohal. Tartumaal, kus Kallaste linn asub, on selle perekonnanime esinemissagedus 10 000 elaniku kohta 4,44.

Kallaste-nimelisi on enam kui poole rohkem pingereas teisele kohale tulnud Jõgevaga võrreldes, mis on perekonnanimeks 112 mehel ja 117 naisel. Perekonnanimede levikult on Jõgeva meeste puhul 699. ja naiste puhul 747. kohal. Jõgeva maakonnas elab sama nimega inimesi 10 000 elaniku kohta 1,05, kõige rohkem on neid aga Võrumaal. Keskmiselt on perekonnanime Jõgeva kandja sarnaselt Kallaste nime kandjaga 41-aastane.

Auhinnalise kolmanda koha saavutas selles nimekirjas mõneti üllatuslikult Tamsalu, mis on perekonnanimeks 96 mehel ja 100 naisel. Perekonnanimede levikult on Tamsalu meeste puhul 872. ja naiste puhul 945. kohal. Perekonnanime Tamsalu kandja on keskmiselt 40-aastane.

Tihedalt esikolmiku kannul tulevad Tartu ja Paide, mis on perekonnanimeks vastavalt 154 ja 134 inimesele. Tõelised haruldused on aga selle loetelu lõppu kuuluvad nimed. Kui sul õnnestub tunda mõnda perekonnanime Kunda või Võru kandvat inimest, siis on see üpris erakordne. Mõlemat neist kannab vähem kui kümme inimest. Napilt rohkem on Kärdla (12) ja Sindi (13) perekonnanime kandvaid inimesi.