Kunstnik vormis piparkoogitaignast pühadekaardi

Taignakunsti katsetuse tulemuseks on meeleolukas jõulutervitus. "Praegune pole väga teos, selline postkaart rohkem. Midagi 3D tahaks teha,"arvas Teet Suur. Ta mainis, et postkaart on ettevalmistus järgmiseks Piparkoogimaaniaks, millel ta plaanib osaleda.

Teet Suur rääkis, et peab piparkookide tegemist toredaks jõuluaegseks tegevuseks, mis pakub võimalusi katsetusteks. "Selline jõululik ja kodusoe sümbol piparkook, ehkki see on sisse toodud komme," tähendas kunstnik.

Teet Suur, kelle käes paindub sõnakuulelikult skulptuuriks okastraat, arvas, et piparkoogitainas on mõnus materjal, mis annab võimaluse loominguliselt sõnumeid edastada ja personaalseid kingitusi teha. Ideid jagub kunstnikul erinevate materjalide tarbeks. "Iga materjal vastavalt oma võimalustele. Pole takistusi," nimetas ta. "Seekord siis piparkoogivärk."

Postkaardi loomiseks kasutas Teet Suur Eesti Pagari tainast ja glasuure. "Kaks pakki tainast tegin enne materjaliga tutvumiseks paar päeva tagasi ja nüüd ühest sellised nunnumad kujundused, mis lihtsalt taldrukule seadsin," sõnas Suur.

Valminud postkaart on tervitus filmifestivali Festheart sõpradele ja toetajatele. "Tähtpäevafe puhul ikka püüame postitada midagi. Selles kaardis on meie head soovid," lausus festivali idee autor ja üks korraldajaid.