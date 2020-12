Eesti Post alustas tuletornidele pühendatud margisarja juba 1995. aastal ning esimesena ilmus Pakri tuletornile pühendatud mark, praeguseks on tuletornimarke ilmunud 32. Lääne-Virumaalt on oma margi saanud juba Vaindloo, Vergi, Käsmu ja Kunda tuletorn.

Kõik tuletornimargid kujundanud kunstnik Roman Matkiewicz on meenutanud, et Pakri tuletorniga mark ilmus, et omal moel tähistada nõukogude sõdurite lahkumist Paldiskist 1994. aastal ning selleks, et tuua eestlaste jaoks unustatud Paldiski veidigi tähelepanu alla.