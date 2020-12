Ebatavaline jõuludessert: mekkisime söömapüha lõpetuseks surströmmingut

Olime kuulnud, et lõhn on väga hull ja maitse mitte nii väga. Meie kogemus on vastupidine. Lõhna-haisu kannatab välja, see meenutab solgitorude lehka või seda haisu, mis tekib siis, kui avada kraanikausi haisulukk, kuid see pole liiga tugev. Nõukogude ajal lehkas mõni avalik söökla vaat et hulleminigi. Selle eest oli maitse ikka parajalt jälk ja see võimendus eriti järelmaitses. Alguses oli räim lihtsalt hapu ja soolane, kuid peagi need maitsed kadusid ja suhu jäi roiskunud toidu järelmaitse. Kõigele lisaks piinasid tervet meie seltskonda õhtu läbi röhitised, nii et see ebameeldiv maitse kerkis ikka ja jälle üles.