Rakvere haigla plaanib avada teise koroonaosakonna

Rakvere haiglas on koroonaosakond, kus on 14 tavavoodi- ja neli intensiivravikohta. Erakorralise meditsiini osakonnas on nelja koroonahaige isoleerimisvõimalus. Olukord on tõsine ja haigla plaanib avada teise koroonaosakonna, kus on üheksa voodikohta.