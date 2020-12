Pilootprojekt aitab abivahendeid saada ka puudeta inimestel

Sotsiaalkindlustusameti abivahendite talituse juhi Tiia Orlovski sõnul on pooleaastase piloodi eesmärk teada saada, kui suur on tegelik vajadus abivahendite järele tööealiste inimeste seas, kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust.

Projektis saavad osaleda 16–63-aastased tööealised inimesed ja abivahendeid saavad ka need, kes on alles taotlemas puuet või kelle töövõimet hinnatakse ning kellel on abivahendi vajadus juba tuvastatud.

Juhul kui abivahendi vajadus on pikaajaline, on mõistlik siiski taotleda ka puuet või töövõime langust, et pilootprojekti lõppedes saaks abivahendit riigi osalusega edasi kasutada.