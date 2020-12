Keskkonnainfot saab uuest aastast edastada riigiinfo telefonil 1247

Muudatus on seotud häirekeskuse töö ümberkorraldamisega, mille käigus koondatakse kõik häirekeskuse hallatavad abi- ja infotelefonid ühtse riigiinfo numbri 1247 alla. Ühtset numbrit on lihtne meeles hoida – see on 1 number, kuhu saab helistada 24/7. Numbrile 1247 helistamine on tasuta.