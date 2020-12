Suusarajad ootavad üle maakonna

Suusarada number üks, mis tänavu Lääne-Virumaal valmis sai, on Kadrinas, kus alates 12. detsembrist on saanud tänu kunstlumele sõita. "Selliste lumeolude kohta on rada päris hea," ütles Kadrina rajameister Tõnu Rummo. Klassikajälge on kunstlumega rajapõhjal 730 meetrit ning vabatehnikas saab suusatada looduslikult maha sadanud lumel 1,7 kilomeetrit. "Suusatajaid on kogu aeg palju," lisas Rummo.