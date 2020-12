Vallimägi pakub kelgutamisrõõmu, samas mõjutab liulaskmine lume all olevat murukatet.

Rakvere Vallimägi on olnud ajast aega talviti armastatud kelgutamispaik. Sel suvel sai see aga uue ilme vabaõhukeskuse näol ja kelgutamisvõimalused on veidi muutunud.