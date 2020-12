Esimene doos koroonavaktsiini manustati meediakampaania saatel

Pühapäeval kirjutas Eesti meedia vaid ühest uudisest – algas vaktsineerimine koroonaviiruse vastu. 2021. aastal on see muide kõigile tasuta. Vandenõuteoreetikud leidsid ka oma prao pildile ronimiseks: andmata endale aru, et teavituskampaaniate ajal nii mõnigi sündmus (taas)lavastatakse, algatasid nad "kostüümidraama", mille keskmes oli esimene vaktsiinisüsti saanud Eesti elanik, Ida-Viru keskhaigla arst-resident Jelena Rozinko.