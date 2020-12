Kiri: no ei ole ilus

Minu esimesel õpetajal oli eriline anne võtta alati jälg üles, kui keegi koerust oli teinud. Ta vaatas poisile sügavalt silma ja ilma häält tõstmata ütles: “Jaan, ära teinekord enam nii tee. See ei ole lihtsalt ilus.” Ja see mõjus rohkem kui mistahes karm karistus.

Mina ei ole internetiinimene ja sotsiaalmeedia ei ole minu teema, aga kui ma vahel loen postitusi, tahaks oma esimese õpetaja kombel küsida, miks sa nii kirjutad, see ei ole ilus. Alati on võimalik oma arvamust avaldada nõnda, et säiliks lugupidamine teise inimese arvamuse suhtes.