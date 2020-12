Maakonna tänavuse aasta sotsiaalvaldkonna tunnustused ootavad kandidaate

VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on konkursi eesmärgiks tunnustada maakonna

sotsiaalvaldkonna töötajaid ja organisatsioone, kes on oma tegevusega kaasa aidanud ja panustanud abivajajate heaolu parendamisele. Tähtis on selles väga tänuväärses, olulises ning sageli ka avalikkusele märkamatus valdkonnas tegutsevaid inimesi ning organisatsioone esile tõsta. "Nende inimeste panus ja tegevuse olulisus tuli eriti välja just koroonakriisi valguses," rõhutas Hõbemägi.