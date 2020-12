Saanisõit lisab talve erilist romantikat

Muugal Mardi talus toimetab oma lustiks kahe hobusega Luisa Lausvee. Tema hobused Tinti ja Mia on mõlemad endised sporthobused, kellesse Luisa ja tema pere suhtuvad kui neiu lemmikloomadesse. Luisa rääkis, et kuna Tinti on vankri ees võistelnud, proovis ta möödunud aastal, kuidas hobusele saani vedamine võiks meeldida.