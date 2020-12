Sõna “lõppmäng” tähendus on ühtpidi hoomamatu, teisalt väga selge. On aeglasi ja kiireid lõppmänge. On sportlikke ja elulisi, ajutisi ja igavesi lõppmänge. Rakvere “Lõppmäng” mängib vaataja sisemise äratundmisega.