Rakvere valla majandus­spetsialist Rainis Tõnnison rääkis, et talv ei tulnud sugugi ootamatult, aga murelikuks teeb lumega kaasnenud tuisk. “Teatud lõigud tõmbab täitsa kinni, samas on kohad, kus ei ole midagi lükata,” kirjeldas ta olukorda teedel ning ütles, et lageda peal oleneb kõik sellest, kuidas tee kulgeb ja kustpoolt tuul puhub.