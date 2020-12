AS-ile Kunda Nordic Tsement on aasta olnud pöördeline, kuid nüüd tuntakse end kindlalt. FOTO: Mihkel Maripuu

AS Kunda Nordic Tsement lõpetas märtsis klinkritootmise, selle mõju on olnud pikaajalisem. Tehase direktor kasutab protsessi iseloomustades võrdlust tsentrifuugimisega, kuid jalad on edasi minemiseks maas.