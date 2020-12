Tapa käsipallurid jõudsid esimest korda poodiumile

Spordiklubi Tapa käsipallivõistkonnad on võitnud küll hulga poodiumikohti tähistavaid karikaid noorte ja naiste arvestuses, kuid meeste seltskonnas pole lähemast või natuke kaugemast ajaloost sellist saavutust ette näidata. "Viimase paarikümne aasta jooksul pole vist midagi sellist tõesti õnnestunud korda saata," lausus meeskonna üks treeneritest Elmu Koppelmann. "Võimalik, et päris klubi algusaastatel midagi saime, aga lähemast ajaloost midagi sellist ei meenu. Karikas on igatahes uhke ja suur. Meie jaoks tähtis saavutus, mis pani hooaja esimesele poolele kena krooni pähe."