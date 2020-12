Värske riigikogu liige Marko Torm jagas oma koroonatesti tegemise kogemust

Minu pöördumise mõte on julgustada teid haigustunnuste puhul end kindlasti kontrollima. Uskuge, see haigus on olemas ja see on eluohtlik. Kui mitte tervele inimesele, siis meid ümbritsevatele lähedastele. Haigus liigub ringi nii Rakveres, Kundas, Tapal, V-Maarjas kui Kadrinas. Selles võib kindel olla. Kui oleme koos vastutustundlikud ja hoidume kogunemistest, siis on lootust, et kõik plaanilist haiglaravi vajavad inimesed seda jätkuvalt ka saavad.